León XIV continúa gira por Latinoamérica y llega a Perú

El papa León XIV arribó este miércoles a Perú para una visita de seis días, siendo la última etapa de su gira por Latinoamérica, tras los viajes que realizó a Uruguay y Argentina.

En esta nación, donde el sumo pontífice vivió más de 20 años que marcaron su labor pastoral, se espera que visite las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo; en esta última, recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo entre 2015 y 2023.

El avión procedente de Buenos Aires aterrizó a las 5:00 pm, hora local, en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aérea del país que sirve a Lima y se encuentra en la portuaria provincia de Callao, aledaña a la capital.

¡El papa León XIV ya está en el Perú! 🇵🇪✈️



El avión de @Aerolineas_AR que lo trae, procedente de Buenos Aires, acaba de aterrizar en suelo peruano.



Un momento histórico que nos llena de emoción. ❤️ pic.twitter.com/iYLZu6frVD — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) November 11, 2026

Según la agenda establecida, León XIV recorrerá algunas calles del casco antiguo de Lima en el papamóvil antes de llegar a la Plaza Mayor, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Allí se prevé una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, además de una breve audiencia con su gabinete ministerial.

Posteriormente, se trasladará al Gran Teatro Nacional de Lima, donde saludará al resto de autoridades del Estado y al cuerpo diplomático acreditado en Perú, pronunciando el primer discurso de su visita.

Uno de los momentos más esperados es su visita a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos y a la que permanece fuertemente vinculado. León XIV es el tercer pontífice que visita el país andino y el primero con nacionalidad peruana.

En su último día en Argentina, el sumo pontífice celebró una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, en la que participaron más de dos millones de personas.

Previamente, visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y pidió que la cárcel sea «una oportunidad para empezar de nuevo», para que el tiempo de reclusión se convierta en una oportunidad para la conversión y la esperanza».