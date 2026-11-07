León XIV ofrece su primera misa suramericana desde Uruguay

El papa León XIV dio inicio este sábado 7 de noviembre a su primera misa en Suramérica desde el parque municipal París Londres de Paysandú en territorio uruguayo, donde se congregaron miles de fieles.

Esta celebración litúrgica forma parte de su primera gira por Latinoamérica que contempla su estadía en el país entre el 6 y el 8 de noviembre bajo la consigna “Les anuncio una gran alegría”.

El Santo Padre arribó en un vuelo procedente de Montevideo al aeropuerto internacional Brigadier General Tideo Larre Borges y se desplazó posteriormente en una camioneta Chevrolet negra con matrícula SCV1 y en su papamóvil Toyota Hilux. Al aproximarse al altar el pontífice estuvo acompañado por la imagen del beato Jacinto Vera, considerado el padre de la iglesia uruguaya luego de su beatificación por Francisco en 2023.

La presencia del Papa despertó el entusiasmo de multitudes procedentes de Uruguay, Argentina, Brasil y otros países de la región a pesar de la llovizna matutina y del viento frío registrado en el lugar. Al terminar la celebración el pontífice realizará una oración privada en la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo.

Esta actividad sucede a la jornada inicial en Montevideo donde el pontífice pronunció su primer mensaje en la Plaza Independencia ante las autoridades frente al monumento a Artigas para exhortar al trabajo solidario, el compromiso social y el esfuerzo compartido. En la tarde el Papa regresará a la capital para sostener un encuentro con la comunidad del barrio Borro en Casavalle y finalizará su estancia en el país el domingo en el departamento de Florida.

La gira continuará con su traslado a Argentina donde el programa incluye una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, discursos sobre la justicia social, visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y al Complejo Penitenciario Federal, además de encuentros con sectores del trabajo y misas en Córdoba y el Santuario de Luján.

El miércoles 11 de noviembre León XIV viajará a Lima para iniciar una etapa emotiva para Robert Prevost, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y ejerció como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco. El viaje internacional concluirá el lunes 16 de noviembre tras visitar una casa de acogida de ancianos en Callao y celebrar una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas previa a su retorno a la capital italiana.