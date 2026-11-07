León XIV pide en Uruguay jornadas de oración para aumentar las vocaciones

El papa León XIV arribó este viernes a Uruguay, siendo la primera parada de la gira que también lo llevará a Argentina y Perú, y sostuvo un encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo, donde pidió que los obispos del mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones.

El sumo pontífice llegó al recinto tras recorrer en un carrito de golf las calles entre miles de feligreses que lo aclamaron con entusiasmo a su paso e hizo una parada para recibir las llaves de la ciudad.

«Desde esta Catedral de Montevideo, invito a mis hermanos obispos de todo el mundo a promover en sus diócesis jornadas de oración y ayuno por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada», dijo.

Durante su discurso ante los religiosos, el obispo de Roma expresó que «en esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio tiene una fuerza particular».

«Que al ver cómo miramos a los demás, cómo escuchamos o cómo nos acercamos a quien sufre, pueda provocar en ellos la pregunta de dónde nace ese amor», añadió.

Además, afirmó que el amor de Cristo «ha querido llegar a tantas personas también por medio de ustedes. Sus ojos han visto crecer a generaciones enteras y han descubierto lágrimas que pasaban inadvertidas. Sus oídos han acogido confidencias difíciles de pronunciar».

Recordó que, en 2024, «el seminario interdiocesano no recibió nuevos candidatos» y que «muchos fieles comenzaron a unirse en jornadas de oración y ayuno para pedir al dueño que envíe trabajadores a su mies». Uruguay es considerado el país con el menor número de católicos de América Latina.

León XIV dio gracias porque varios jóvenes iniciaron su camino en el seminario «y en la vida consagrada y están sentados en medio de nosotros. ¡Qué alegría saber que siguen naciendo respuestas generosas al amor de Cristo!».

Previamente, sostuvo una reunión con el presidente de esa nación, Yamandú Orsi, y recibió las llaves de Montevideo del intendente de la capital, Mario Bergara.

La última vez que un pontífice visitó Montevideo fue hace 38 años, por lo que su visita ha generado altas expectativas entre la población. Según la agenda del Papa, permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, siendo el segundo en visitar este país tras el viaje realizado por san Juan Pablo II, en 1987 y 1988.