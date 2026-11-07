Lula da Silva realizará visita histórica a Filipinas para impulsar el comercio

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, efectuará la próxima semana una visita de Estado a Filipinas para participar en la 49 edición de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

El viaje representa la primera visita oficial de un mandatario brasileño a la nación asiática y coincide con el octogésimo aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos entre ambos países.

La iniciativa busca consolidar al bloque regional como un destino clave para diversificar la oferta exportadora brasileña y aminorar la dependencia frente a mercados tradicionales. Esta estrategia comercial adquiere relevancia ante las restricciones impuestas por Estados Unidos y las tensiones del comercio global.

El intercambio bilateral entre Brasil y la ASEAN creció sustancialmente al pasar de 3.000 millones de dólares en 2003 a más de 38.000 millones de dólares en 2025. Con un mercado de más de 700 millones de habitantes distribuidos en 11 países, el mecanismo se posicionó como el quinto socio comercial de la nación sudamericana, registrando un superávit de 10.000 millones de dólares.

En Manila la comitiva empresarial de 113 compañías enfocará las gestiones en la apertura de mercado para rubros como café, açaí, jugos y alimentos procesados. Paralelamente la delegación buscará renovar la acreditación del sistema de inspección sanitaria con vigencia hasta febrero de 2027 y proyecta avanzar en acuerdos de defensa, semiconductores y tecnología.

Finalmente la administración brasileña tramitará la elevación de su estatus ante el organismo para convertirse en socio de diálogo pleno, condición que actualmente mantienen Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur y la Unión Europea.