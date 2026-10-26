Lula Da Silva reelecto como presidente de Brasil con 51,75% de los votos frente a Bolsonaro que obtuvo 48,25%

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,75% de los votos, frente al 48,25% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral con el 97,69% de las urnas escrutadas.

🚨 #ÚltimoMinuto | Luiz Inácio Lula da Silva es reelecto en las elecciones presidenciales de Brasil con más de 64 millones de votos. pic.twitter.com/zQQlbK5JCW — teleSUR TV (@teleSURtv) October 26, 2026

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Con estos resultados, Lula consiguió en esta segunda vuelta, revertir la escena que había dejado la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre. En esa ocasión, el mandatario, respaldado por el Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45,16 % de los votos (53.879.538); quedado detrás del aspirante del Partido Liberal (PL), que consiguió el 47,03 % de los sufragios (56.104.503)

Más temprano, el partido de Lula reclamó la medida por las denuncias de que ayuntamientos de ciudades como São Paulo y Salvador, ambas gobernadas por aliados de Bolsonaro, dificultaron el transporte público durante la jornada, en una violación de las normas electorales. Seguidamente el TSE aclaró el inconveniente sobre la prórroga:

Esclarecimento sobre prorrogação da votação



O Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr) informa que, conforme decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, a eleição segue em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h.



O TSE… — TSE (@TSEjusbr) October 25, 2026

Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, aplazó la respuesta que pedía el PT. «Ya existe una demanda en el TSE en este sentido y esto será analizado a su debido tiempo», declaró en la tarde.

El ministro Cristiano Zanin extendió la votación hasta las 19.00 de Brasilia en todo el país, como había pedido el PT. «El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota», argumentó el partido.

Flávio Bolsonaro también reclamó una prórroga, en su caso por las lluvias en algunos estados. Hubo señales confusas, con parciales del TSE desde las 17.00 y colegios cerrados en Río de Janeiro.