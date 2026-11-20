El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja este jueves 19 de noviembre a Peixoto de Azevedo, en el estado de Mato Grosso, para suscribir la resolución declaratoria de la tierra indígena Kapôt Nhĩnore. Este paso administrativo antecede a la homologación presidencial y otorga la posesión ancestral al cacique Raoni Metuktire, de 94 años, junto a las comunidades locales.

El acto de firma se realizará en la residencia del líder indígena y su publicación en el Diario Oficial de la Unión está pautada para el viernes 20 de noviembre. Metuktire permanece en recuperación domiciliaria tras recibir el alta médica el domingo 15 de noviembre, luego de ser hospitalizado por una infección pulmonar y alteraciones en la presión arterial.

La demarcación comprende municipios de Mato Grosso y Pará, específicamente sectores de Vila Rica, Santa Cruz do Xingu y São Félix do Xingu. Para los pueblos originarios de la zona, el área resguarda las sepulturas de sus antepasados y representa el lugar de nacimiento de Raoni.

Antecedentes históricos y proceso judicial

Las comunidades indígenas impulsaron la protección de estas tierras durante más de siete décadas. Aunque la zona integró la propuesta original de 1952 para crear el Parque Indígena del Xingu, el avance de la colonización desplazó a los habitantes y excluyó el área cuando se regularizó la vecina Tierra Indígena Kapôt Jarina en la década de 1990.

El trámite administrativo se reactivó en 2012, cuando la Justicia Federal condenó a la Unión por el retraso tras una demanda del Ministerio Público Federal. En 2015 se conformó un grupo técnico de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), organismo que aprobó el Informe Circunstanciado de Identificación y Delimitación en julio de 2023.

Aval técnico y situación ambiental

La delimitación abarca 144 propiedades rurales registradas, equivalentes al 74,5% de la superficie, y se superpone en un 26,81% con el Parque Estatal del Xingu. Entre 2025 y 2026, técnicos de la Funai rechazaron las impugnaciones de propietarios privados y el 6 de octubre de 2026 la duodécima Sala del Tribunal Regional Federal de la Primera Región ratificó por unanimidad la validez de los estudios.

La firma de la resolución busca frenar la pérdida de cobertura vegetal en la región, donde la deforestación pasó de 4.178 hectáreas en 2000 a 53.300 hectáreas en 2024 en medio de 23 solicitudes mineras y debates legislativos sobre el marco temporal. Acompañarán al mandatario los ministros Eloy Terena, Wellington César Lima e Silva y Guilherme Boulos, junto al abogado general Jorge Messias y la presidenta de la Funai, Lucia Alberta Baré.