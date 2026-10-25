Lula y Bolsonaro votan temprano en tensa contienda por la presidencia de Brasil

Brasil ha dado inicio este domingo a la votación de la segunda vuelta presidencial, en la que más de 150 millones de electores están convocados a las urnas para elegir entre la reelección del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y la llegada al poder del senador Flávio Bolsonaro.

Ambos candidatos ejercieron su derecho al voto a primera hora de la mañana, dejando plasmadas sus posturas y marcando el tono de una jornada histórica.

Lula destaca una movilización «sin precedentes» y arremete contra su rival

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años y con cinco décadas de trayectoria en la política brasileña, acudió a votar en São Paulo tras reunirse brevemente con simpatizantes y medios de comunicación. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró que, pese a haber participado en todas las campañas presidenciales desde 1989, nunca había experimentado una muestra de apoyo popular tan intensa.

«Lo que han hecho por mí estos días es algo que no puedo agradecer lo suficiente. Es tanta generosidad, tanto cariño, tanto amor. Estaré eternamente agradecido», declaró emocionado el mandatario antes de depositar su papeleta.

Durante sus declaraciones, Lula endureció su discurso contra su oponente, Flávio Bolsonaro, acusándolo directamente de basar su estrategia política en falsedades. «Estamos impugnando las elecciones con un ciudadano llamado Mentira. Es incapaz de decir la verdad», afirmó Lula, añadiendo con confianza: «Por eso creo que la gente no elegirá a un mentiroso».

Flávio Bolsonaro apela al «cambio real» e insta a una participación masiva

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, votó a primera hora en Río de Janeiro. El senador de 45 años se presentó en la mesa electoral 170 de la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, situada en la Zona Norte de la ciudad, convirtiéndose en uno de los primeros dirigentes en sufragar.

A la salida del centro de votación, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se mostró optimista y afirmó estar «tranquilo y en las manos de Dios», al tiempo que hizo un llamamiento urgente a la participación de los ciudadanos sin importar las condiciones meteorológicas. «Ha llegado el momento de un cambio real. Así fue en la primera vuelta y así debe ser en la segunda. Brasil no puede aguantar cuatro años más en la situación actual», aseveró el candidato, instando a la población a acudir a las urnas «llueva o haga sol».

Un balotaje crucial

La contienda de este 25 de octubre enfrenta dos modelos opuestos para el país. Mientras Lula busca consolidar su mandato y extender su proyecto político, Flávio Bolsonaro aspira a llevar por primera vez a la Presidencia al Partido Liberal y continuar con la herencia política familiar de su padre, Jair Bolsonaro.

Los colegios electorales permanecerán abiertos durante toda la jornada, con un despliegue de seguridad reforzado en los principales centros urbanos para garantizar el desarrollo pacífico de los comicios. Se espera que los primeros resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) comiencen a divulgarse al cierre de las mesas.