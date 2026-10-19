Macron sobre protestas: Francia necesita orden y calma, no escalada

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció este domingo sobre las multitudinarias protestas y los disturbios registrados en varias ciudades, afirmando que el país «necesita orden y calma, no escalada».

En un discurso televisado de unos 10 minutos, el mandatario condenó los disturbios y saqueos ocurridos, y anunció medidas para reforzar la seguridad, prometiendo que habrá transparencia sobre la actuación policial e iniciativas para responder a las demandas de los estudiantes y de los ciudadanos.

«Esta noche todos sentimos ira y vergüenza», declaró Macron un día después de los incidentes sucedidos durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, y que continuaron en esta jornada, especialmente en París. Además, recalcó que «el país necesita orden y calma, no una escalada».

Se han reportado disturbios, ataques contra edificios públicos, pillajes y daños a centenares de comercios. Sin embargo, el jefe de Estado instó a distinguir entre los responsables de los actos violentos y los manifestantes que plantean reivindicaciones legítimas.

Exigió al Gobierno, particularmente al ministro del Interior, Laurent Nuñez, extraer conclusiones sobre la gestión policial de las protestas y garantizar la transparencia. «Espero respuestas claras», enfatizó.

También anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger las ciudades, los edificios públicos y los comercios, cuyos daños se contabilizan por cientos de millones de euros.

Por otra parte, Macron pidió a los representantes de los partidos políticos que condenen «sin ambigüedad» la violencia, justo a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Reunión con los sindicatos y organizaciones estudiantiles

El Presidente francés informó que, en aras de avanzar en las respuestas a las múltiples demandas de diversos colectivos, en los próximos días el primer ministro, Sébastien Lecornu, reunirá a representantes políticos y, luego, a sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios para abordar y elaborar propuestas concretas.

Asimismo, defendió que las demandas de los ciudadanos deben encontrar respuesta mediante el diálogo y las instituciones democráticas, y no mediante la violencia.

En medio de una creciente tensión social, Macron pidió que la campaña para los comicios presidenciales se desarrolle a través del debate y el respeto, y no en el «desorden y la destrucción».

En septiembre pasado, estudiantes de secundaria iniciaron las protestas por la falta de profesores y las precarias condiciones de sus instalaciones educativas. Posteriormente, otros sectores se sumaron para reclamar por las dificultades para cubrir sus gastos cotidianos. El movimiento reunió a estudiantes, profesores, trabajadores, sindicatos, agricultores y ciudadanos inconformes.

De acuerdo con el ministro del Interior, Laurent Núñez, unas 2.000 personas han sido arrestadas y otras 600 resultaron heridas entre policías, gendarmes y bomberos durante los actos de violencia registrados tras las protestas sociales en Francia.