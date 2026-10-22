Macron sostendrá reunión con representantes de estudiantes de instituto

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este viernes con los representantes de estudiantes de instituto, en medio de la crisis que vive el país y las protestas sociales contra el encarecimiento del coste de la vida.

De acuerdo con la información publicada por el Palacio del Elíseo, citada por EFE, está previsto que el mandatario escuche «las reivindicaciones e inquietudes» de los alumnos, quienes protestan desde hace más de un mes para exigir mejores condiciones de estudio.

También se espera que, cuando finalice el encuentro, los de las asociaciones estudiantiles hagan declaraciones ante los medios.

Además, este viernes habrá un Consejo de Defensa en el que se adoptarán «medidas adicionales» sobre la seguridad, sumándose al refuerzo del 20% la presencia de policías y gendarmes con respecto al pasado sábado.

El dispositivo actual incluirá refuerzos militares de la fuerza Sentinelle, unidades de élite de la Policía y la Gendarmería, helicópteros y vehículos blindados.

Previamente, Macron anunció la restricción de las manifestaciones en respuesta a los disturbios del pasado 17 de octubre. Las autoridades podrán prohibir concentraciones no organizadas por sindicatos si representan un riesgo para el orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas deberán seguir rutas alternativas para proteger comercios y edificios públicos.

En septiembre pasado, estudiantes de secundaria iniciaron las protestas por la falta de profesores y las precarias condiciones de sus instalaciones educativas. Otros sectores se sumaron para reclamar por las dificultades para cubrir sus gastos cotidianos; el movimiento reunió a estudiantes, profesores, trabajadores, sindicatos, agricultores y ciudadanos inconformes.