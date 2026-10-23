Marchan en Madrid 20.000 docentes en séptimo día de huelga por la educación pública

Los docentes de la Comunidad de Madrid convocaron para este jueves una marcha en la que participaron 20.000 personas para exigir mejoras en la educación pública, al cumplirse siete días de huelga indefinida.

La medida indefinida, iniciada el pasado 14 de octubre, es mantenida por docentes de enseñanzas no universitarias. En el centro de la capital española se congregaron los manifestantes con camisetas verdes.

La actividad arrancó de Atocha a las 6:00 pm hora local, donde llegaron profesores, padres y estudiantes para dirigirse a la sede de la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá; después de una concentración en la mañana a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate presupuestario.

La marcha fue encabezada por una pancarta con el mensaje «Defendemos la pública, defendemos el futuro», y se desarrolló bajo el lema «Escuela pública de todos, para todos».

Se sumaron personas con castañuelas y peinetas a modo de «coro rociero», en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente descalificó con estas palabras a los profesores movilizados.

Los manifestantes también portaban panderetas y claveles rojos y verdes, que representan la identidad histórica de las protestas educativas.

Entre los sindicatos convocantes de la huelga están la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Ccoo), la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (Stem), Solidaridad Obrera, así como los colectivos Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

Los voceros de los sindicatos han instado a la Consejería de Educación a sentarse para negociar, porque tiene «la escuela pública secuestrada».

Sus principales demandas incluyen la reducción de horas lectivas de 19 a 17 en secundaria, formación profesional y régimen especial, y de 25 a 22 en infantil y primaria, y la bajada de ratios.

Asimismo, piden el refuerzo de atención a la diversidad, un incremento salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia y la mejora de las instalaciones de los centros educativos.