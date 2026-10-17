Más de 32.800 personas protestan en Francia para exigir mejoras educativas

Francia registró 32.800 participantes en 140 acciones de protesta en París, donde las autoridades reportaron la detención de 166 personas, según informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Una de las principales manifestaciones partió de la Plaza de la República y avanzó hasta la Plaza de Clichy, con la participación de estudiantes, trabajadores sindicalizados y cooperativistas.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias Prensa Latina, para esa jornada estaban previstas más de 500 movilizaciones en distintos puntos del territorio francés.

La jornada también estuvo marcada por incidentes en otras localidades. En Lyon se registraron enfrentamientos entre estudiantes y policías, además del incendio de una agencia turística. En Marsella, las autoridades denunciaron el saqueo de establecimientos comerciales.

Las protestas se extendieron a decenas de ciudades y localidades, entre ellas Valenciennes, Estrasburgo y Le Muy, en el departamento de Var.

Entre las principales demandas de los manifestantes figuraron mejoras en el sistema educativo, el rechazo a los recortes del gasto social, la reducción del costo de la vida y la adopción de medidas para disminuir los precios de los carburantes.

En un balance presentado el pasado 9 de octubre, las autoridades informaron que 6.900 personas habían sido arrestadas desde el inicio de las protestas estudiantiles en Francia.

Según ese reporte, el 86 % de los detenidos eran menores de edad y se habían iniciado acciones judiciales contra 2.376 personas.

De acuerdo con información difundida por EFE, un total de 1.547 personas habían sido presentadas ante un juez, de las cuales 1.239 eran menores de edad. Además, 21 personas habían quedado en detención provisional, entre ellas seis menores.