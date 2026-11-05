Más de 400 detenidos tras jornada de movilizaciones en Francia

El Ministerio del Interior de Francia informó este jueves que 448 personas fueron detenidas durante la jornada de movilizaciones y de huelga general de las centrales obreras para exigir mejoras en el poder adquisitivo, aumento salarial y en defensa de los servicios públicos.

De acuerdo con el balance presentado por el ente a las 6:00 pm hora local, en las manifestaciones participaron 575.000 personas.

Además, indicó que 53 policías resultaron heridos y que se requirieron 86 intervenciones por incendio.

Por su parte, los sindicatos precisaron que reunieron en todo el país a 1,6 millones de personas, quienes participaron en más de 200 manifestaciones.

Se sumaron sindicatos, estudiantes y jubilados, entre otros sectores. En el caso de los jóvenes, llevaron pancartas con mensajes como «Las desigualdades ponen seriamente en peligro nuestro futuro» y «No podemos pasar toda la vida solo tratando de ganarnos la vida».

Incidentes registrados

El ministerio destacó que las marchas «transcurrieron en líneas generales con normalidad», pero acotó que «en numerosas ciudades», como Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos y Estrasburgo, se habrían formado «grupos de riesgo».

Entre los incidentes reportados, en Estrasburgo fue quemado un gigante de cartón que representaba a un agente antidisturbios (CRS) con la inscripción «CRS SS». Asimismo, en Toulouse y en Lille hubo incendios parciales en instalaciones educativas.

A las afueras de París, en La Courneuve, un sujeto se enfrentó a varias personas que bloqueaban un centro escolar y apuñaló a una de ellas. Se informó que el individuo fue detenido y la víctima trasladada por los servicios de emergencias para ser atendida, sin que su vida corra peligro.

En la víspera, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció que el Gobierno volvería a desplegar a 70.000 agentes durante la jornada de huelga general convocada ante un riesgo de actos violentos.

También prometió que iban a actuar con contundencia si las actividades de esta jornada no se realizaban con calma.