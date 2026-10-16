Más de 800.000 niños siguen desplazados en la Franja de Gaza

Un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre el impacto de la guerra en la infancia en la Franja de Gaza, donde aproximadamente 800.000 niños y niñas se encuentran desplezados y más de 340 han sido asesinados desde el anuncio del alto al fuego hace un año.

El portavoz del organismo, Ricardo Pires, señaló que en las últimas dos semanas, dos niñas y cinco niños fueron asesinados tras disparos o ataques aéreos de Israel, en particular con drones, en distintos puntos de Gaza.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, 33 menores resultaron gravemente heridos y dos niños más fallecieron por lesiones sufridas anteriormente.

A esto, se le suma que más de 60.000 niños han perdido a uno o a ambos progenitores en este contexto, mientras que prácticamente todos necesitan algún tipo de apoyo psicológico para recuperarse de los traumas vividos.

«Pedimos que se permita la entrada de suministros humanitarios y comerciales en Gaza de forma continuada, para que los niños puedan seguir recuperándose», comentó, citado en el despacho de la agencia.

Ante la situación, la Unicef mantiene desplegado cdentros de aprendizaje brindado apoyo a más de 560.000 niños palestinos, quienes han vuelto a recibir educación en Gaza.

Hasta hace una semana, el balance de los tres años de la escalada de la agresión de Israel contra el pueblo palestino iniciada el 7 de octubre de 2023 han dejado 74.250 asesinados en la Franja de Gaza.

