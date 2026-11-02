México rompe récord Guinness con la Catrina más grande del mundo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la ofrenda monumental en el Zócalo capitalino que se desplegó este año la figura de una Catrina de más de 33 metros de altura, reconocida por los Guinness World Records como la más alta del mundo.

La monumental Catrina, que equivale a un edificio de 11 pisos, es la protagonista de las celebraciones del Día de Muertos y obtuvo un récord Guinness al superar la marca que tenía otra figura construida en Puerto Vallarta en 2023.

La obra integra la Ofrenda Monumental del Día de Muertos, celebración en la que las familias mexicanas recuerdan y reciben simbólicamente a sus seres queridos.

La estructura hace parte de la Megaofrenda del Zócalo, un montaje que rinde homenaje a José Guadalupe Posada, artista mexicano que creó la figura de la Catrina, inicialmente concebida como una sátira social y que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura mexicana.

El reconocimiento fue certificado durante la inauguración de la ofrenda por Alfredo Arista, juez oficial y representante de Guinness World Records para Latinoamérica, quien verificó que la estructura cumplió los requisitos establecidos para obtener la distinción.

¡Felicidades, Carlos! Y a todo el equipo que hizo posible que en la Ciudad de México tengamos la Catrina más alta del mundo. pic.twitter.com/Ec810neotA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 31, 2026

El desfile

Catrinas coronadas con flores cempasúchil, carros alegóricos y una multitud de turistas fueron algunos de los protagonistas de la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, celebrado este sábado por las avenidas de Ciudad de México, que dejaron atrás su habitual tono grisáceo para vestirse con los colores más vivos de esta arraigada tradición: morados, naranjas y amarillos.

MEX7836. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 31/10/2026.- Fotografía aérea que muestra un globo durante el desfile del Día de Muertos este sábado, en Ciudad de México (México). Catrinas coronadas con flores cempasúchil, carros alegoricos y una multitud de turistas fueron algunos de los protagonistas de la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos. EFE/ Tomás Pérez

La fiesta también rindió homenaje a grandes iconos del país, como el cantante Juan Gabriel (1950-2016) y Emilio ‘Indio’ Fernández (1904-1986), figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, quien fue recordado con un carro alegórico en el 40 aniversario de su fallecimiento.

Las celebraciones del Día de Muertos en México generarán unos beneficios económicos de 53.000 millones de pesos (unos 2.944 millones de dólares), un 7 % más que en 2025, además coincide con el flujo turístico que atrajo el Gran Premio de la Fórmula 1, realizado también en la capital mexicana, refiere EFE.

Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI, poco después de la conquista española. Aunque existe la creencia de que esta tradición tiene su origen en el pasado prehispánico, en realidad es una muestra del sincretismo entre las culturas hispana e indígena.

En aquel entonces, las iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala y Ciudad de México fueron las primeras en conmemorar estas fiestas con ofrendas a sus difuntos, algunos entregaban maíz, pan, gallinas y hasta cacao, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esa conexión espiritual con los difuntos ha permanecido entre los mexicanos a partir de sus raíces católicas y prehispánicas. La segunda recupera la cosmovisión mexica del Mictlán, el lugar al que llegan las almas y donde la muerte se entiende como un proceso cíclico, no como un final definitivo.