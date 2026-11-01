Milei inaugura un templo evangélico previo a la visita del Papa

El presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró un nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey” en la provincia de Neuquén, escenario donde reafirmo el concepto de la “moral como política de Estado” a pocos días de la llegada del papa León XIV al país suramericano.

Durante su alocución en la Patagonia argentina, el mandatario recurrió a pasajes bíblicos para argumentar que la conducción económica y social de su gestión se orienta hacia la defensa del derecho a la vida, la propiedad privada y la libertad bajo principios judeocristianos.

En este sentido, defendió la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario frente a propuestas de gasto público tradicional, señalando que la verdadera justicia consiste en la sostenibilidad técnica y el respeto a los valores institucionales.

De igual forma, el jefe de Estado expresó su beneplácito por la visita oficial del papa León XIV, pautada entre el 8 y el 11 de noviembre, destacando el acontecimiento como una oportunidad de reflexión nacional sobre la ética y los principios sociales.

La presencia del Ejecutivo en este centro de culto refleja la consolidación de lazos institucionales con sectores socioreligiosos del país, espacio que representa a más del 17 % de la población argentina según datos académicos recientes.