Miles de italianos se manifiestan contra alto costo de la vida y las políticas de Meloni

Miles de personas se movilizaron este viernes en las principales ciudades de Italia para rechazar el alto costo de la vida, el rearme y las políticas del Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.

En Roma se realizó uno de los principales focos de la manifestación, con una acampada frente al Coliseo que se prolongará hasta el próximo domingo.

Estas protestas son parte de la huelga general convocada por la Unione Sindacale di Base (USB), respaldada por estudiantes, trabajadores de los sectores públicos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

También se reportaron movilizaciones en ciudades como Milán, Florencia, Nápoles, Génova, Turín y Bolonia, así como en distintas localidades de Sicilia.

Stefano De Angelis, de la directiva nacional de la USB, declaró que más de un millón y medio de personas se sumaron a las protestas en todo el país, aunque todavía no se han informado las cifras oficiales.

«Se han movilizado trabajadores, sectores populares, sin hogar y productores agrícolas contra la crisis económica que este Gobierno nos está imponiendo para financiar el rearme y los gastos militares que no tienen nada que ver con los intereses de la población», afirmó.

Enfrentamientos entre manifestantes y policias

En Turín, al norte de Italia, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la Piazza Castello. La personas lanzaron huevos, botellas y pintura roja contra los antidisturbios, mientras los agentes respondieron con cargas y mangueras de agua a presión.

En Roma, en horas de la tarde, manifestantes trataron de superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento italiano. Los policías los repelieron con escudos y efectuaron varias cargas para dispersar a la multitud congregada en el paso sobre el río Tíber.

Medios locales reseñaron un primer balance provisional de las autoridades, que detalla que ocho personas fueron retenidas para su identificación y la realización de las diligencias pertinentes.

Las fuerzas se seguridad bloquearon los accesos a la Piazza Colonna, donde se ubica el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, y a la Piazza di Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados.