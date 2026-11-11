Muere embajador de Rusia en EEUU Alexander Darchiev a los 66 años

El embajador de Rusia en Washington, Alexander Darchiev, falleció repentinamente el miércoles a los 66 años, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, reseña la Agencia TASS.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anuncia con profundo pesar que Alexander Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Estados Unidos, falleció repentinamente el 11 de noviembre a los 66 años”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Darchiev fue “un diplomático destacado, un dirigente experimentado, un buen amigo y un mentor”. “Un profesional consumado y un brillante experto en asuntos estadounidenses, Alexander Darchiev trabajó en una de las áreas más críticas de la política exterior rusa”, subrayó el Ministerio.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Darchiev, los diplomáticos rusos expresaron sus más profundas y sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del embajador.

“El grato recuerdo de nuestro colega, que nos dejó demasiado pronto, permanecerá para siempre en nuestros corazones”, añadieron.