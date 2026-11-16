Naciones Unidas reúne a 193 países para reformar la aviación mundial

El presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), Toshiyuki Onuma, inauguró en Montreal la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, encuentro promovido por la agencia especializada de Naciones Unidas donde los 193 Estados miembros negocian la mayor revisión económica de la aviación civil internacional desde 2013.

Durante la apertura de la cita, que se extenderá hasta el viernes, Onuma advirtió que las normativas vigentes resultan obsoletas ante un tráfico anual de viajeros que prácticamente se triplicará, pasando de 4.600 millones actuales a unos 12.400 millones en 2050.

«Necesitamos un nuevo marco económico mundial para definir la próxima era del transporte aéreo internacional», declaró el presidente del Consejo de la Oaci en su discurso de apertura de la conferencia.

Asimismo, alertó que las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las cadenas de suministro, la volatilidad energética y las dificultades de financiación amenazan la resiliencia de esta industria.

La agenda multilateral examina la armonización de normativas sobre protección al consumidor ante retrasos o cancelaciones, la liberalización del acceso a mercados internacionales y el financiamiento de infraestructuras.

Paralelamente, las delegaciones debaten la integración comercial de los aerotaxis eléctricos de despegue vertical y los incentivos para producir combustibles sostenibles que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por su parte, el ministro canadiense de Transporte, Steven MacKinnon, destacó que el sector genera 4,1 billones de dólares en actividad económica global y exhortó a diversificar los corredores comerciales tras la reciente crisis aérea en Estados Unidos que afectó vuelos en Canadá.

En sintonía, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) presentó ocho documentos para evitar la doble imposición fiscal, impulsar identidades digitales y equilibrar la regulación sin encarecer los boletos, antes de la declaración ministerial de cierre y la ampliación del Consejo del organismo de 36 a 40 miembros.