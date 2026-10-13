Nuevo sismo de magnitud 6.3 sacude a Panamá

Un nuevo sismo de magnitud 6.3 sacudió este 12 de octubre en Panamá. Según el informe preliminar del Instituto de Geociencias de Panamá, el movimiento telúrico, con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad, se produjo a las 18:20 (hora local) y su epicentro se localizó a 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Soná.

El pasado 8 de octubre, el país centroamericano sufrió un terremoto de magnitud 7.5 en la zona centro-occidental, que fue seguido por decenas de otros temblores con magnitudes estimadas entre 6.0 y 3.9 en el área próxima al sismo principal, reseñó Actualidad RT en su portal web.

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, el seísmo, que se sintió en buena parte del istmo, dejó al menos 25 heridos, cientos de personas evacuadas y unas 400 edificaciones dañadas.

Así las cosas, a instancias del presidente José Raúl Mulino, el Consejo de Gabinete de Panamá decretó el pasado sábado el estado de emergencia para atender perentoriamente a los afectados. De acuerdo con un informe presentado esta jornada por la ONU, aproximadamente 38.000 personas precisan de ayuda humanitaria.