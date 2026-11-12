Pactan para frenar emisiones de metano en COP31

La cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que coincide con el cierre de la cumbre de líderes mundiales, dejó este jueves los primeros resultados concretos del encuentro tras el anuncio de un acuerdo internacional para recortar las emisiones de metano.

Según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el pacto suscrito por países y operadores de la industria petrolera y gasística permitirá reducir este gas —el segundo mayor responsable del calentamiento global después del dióxido de carbono— en un volumen equivalente a retirar 26 millones de vehículos de las calles durante un año. El organismo describió la iniciativa como un «avance real» y un «freno de emergencia para ralentizar el calentamiento».

En paralelo, se destacó que la inversión global en transición energética ha alcanzado niveles récord, aunque los análisis advierten sobre una desaceleración en su ritmo de crecimiento y persisten interrogantes respecto a la equidad en el acceso a los fondos.

Resiliencia urbana y mercados de carbono

La agenda temática de este jueves estuvo centrada en la resiliencia de las ciudades y el entorno construido. Desde la presidencia de la cumbre recordaron que las urbes concentran actualmente cerca de tres cuartas partes del consumo energético global, por lo que urgieron a implementar estrategias de eficiencia energética, transporte sostenible y gestión hídrica.

En el plano financiero, una docena de naciones suscribieron la Declaración de Antalya, un documento orientado a dinamizar los mercados internacionales de créditos de carbono y atraer capital privado hacia la acción climática. El texto busca establecer un marco normativo que brinde «claridad y coherencia» a las empresas e integre las iniciativas locales con los estándares internacionales.

Voces y protagonismos de la jornada

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham —uno de los pocos mandatarios europeos presentes en la cita—, anunció el inicio de una «nueva era de liderazgo británico» en materia ambiental. Burnham ratificó la meta de neutralidad de carbono para 2050 y sostuvo que la transición hacia energías limpias constituye la «única vía hacia la seguridad energética».Burnham respaldó la electrificación del transporte, la calefacción y la industria como forma de crear empleo, abaratar las facturas y reducir la exposición a las guerras y las sacudidas de los mercados de petróleo y gas.



«La transición hacia la energía limpia es la única vía hacia la seguridad energética», sostuvo para lamentar que la agenda climática esté siendo relegada a un segundo plano.

Por su parte, la presidenta Delcy Rodríguez, presentó un plan nacional para articular las políticas de protección ambiental del país. «Proteger la naturaleza es proteger la vida y o actuamos todos juntos o la vida se apaga», expresó durante su intervención.

La presidenta anunció este jueves la creación del Plan Venezuela Vive, con el fin de avanzar en la protección de los bosques, las aguas, los océanos y la biodiversidad. «He decidido crear, como presidenta encargada, el Plan Venezuela Vive para articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas y océanos, la biodiversidad y la acción climática, expresó la jefa de Estado durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Türkiye.



El delegado de la COP31 para los océanos, Inia Seruirato, enfatizó el rol del Pacífico —que abarca casi un tercio de la superficie terrestre— y recordó que los mares funcionan como el principal sumidero de carbono del planeta. «No puede haber un planeta sano sin un océano sano», advirtió.



Algunas de las naciones que menos han contribuido al calentamiento alzaron la voz para reclamar ayudas que les permitan afrontar la crisis sin hundirse en más deudas. El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, describió a su país inmerso en una sucesión de desastres, entre un prolongado fenómeno de El Niño y los daños causados en abril por el ciclón Maila, de categoría 5.

Wale reclamó calendarios de desembolso y seguimiento independiente para comprobar que las ayudas llegan.

Las demandas de algunos pequeños países isleños del Pacífico, como Tuvalu, resaltaron que sus territorios sólo se salvarán cortando de forma drástica las emisiones y dejando atrás los combustibles fósiles.

La activista Greta Thunberg volvió a atraer a la prensa con una denuncia contra la injusticia y la guerra y una advertencia sobre «un futuro de más genocidio y más ecocidio».

«El planeta no se está muriendo, sino que lo están matando. Y sabemos quién lo mata. A menudo lo mata la misma gente que se supone que viene a rescatarnos. Nadie nos va a rescatar», dijo Thunberg, exhortando a la audiencia a «luchar».

Thunberg pidió un embargo energético de Turquía contra Israel y dijo que los suministros petroleros que atraviesan territorio turco alimentan al genocidio» en Palestina.