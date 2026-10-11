Panamá: Agua y vivienda, necesidades en el epicentro del terremoto

El terremoto que sacudió a Panamá el viernes y cuyo epicentro se localizó en las zonas centrales de Mariato, Tonosí y Pedasí deja viviendas destruidas, carreteras dañadas y familias sin refugio.

De acuerdo con reportes de medios informativos locales y reseñado por Prensa Latina, en esos territorios emergen como necesidades prioritarias el acceso al agua potable, los alimentos y la asistencia habitacional.

Testimonios de los alcaldes de esos tres distritos, recogidos por el diario La Prensa, precisan que el movimiento telúrico de magnitud 7.5 afectó infraestructuras, servicios básicos y actividades productivas, en tanto las autoridades locales intentan determinar el alcance de los daños y esperan el apoyo del Gobierno central.

En el sur de Veraguas, algunas familias abandonaron sus hogares y buscaron refugio en zonas elevadas, mientras en Tonosí los derrumbes afectaron viviendas, comercios y vehículos. En Pedasí, residentes pasaron la noche en parques, centros deportivos y otros espacios abiertos ante el temor a nuevas réplicas.

Las primeras horas de la emergencia estuvieron marcadas por dificultades para desplazarse, interrupciones de servicios esenciales y problemas de comunicación con comunidades apartadas, circunstancias que obstaculizan las evaluaciones y la distribución de ayuda.

El alcalde de Mariato, Ángel Batista, describió una situación compleja, con tramos carreteros colapsados, puentes desnivelados y derrumbes en zonas montañosas, además de afectaciones a viviendas, comercios y establecimientos vinculados al turismo.

Estimaciones preliminares del funcionario indican que alrededor de mil 500 personas resultaron afectadas, principalmente en las comunidades de Llano Catival, Quebro, Arenas y El Cacao, aunque todavía faltaba inspeccionar otras localidades.

Entre las principales demandas mencionó carpas, colchonetas, estufas, gas, ropa, medicamentos y materiales de construcción, pues numerosas familias perdieron sus viviendas y pertenencias.

En Tonosí, provincia de Los Santos, el alcalde Aníbal Domínguez estimó inicialmente que unas 100 viviendas estaban destruidas o presentaban daños severos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar cuando concluyeran las inspecciones.

A los daños en las viviendas y las infraestructuras se suma la preocupación por la actividad agrícola, uno de los pilares económicos de la zona.

El funcionario destacó que las necesidades inmediatas incluyen agua, alimentos, pañales y leche para los bebés, además de recursos para reparar viviendas y restablecer las vías de comunicación.

En Pedasí, también en la provincia de Los Santos, el alcalde Miguel Batista opinó que el temor a las réplicas llevó a numerosos residentes a pasar la noche en parques y centros deportivos.

“La gente tiene miedo de entrar a sus residencias, no se atreve”, señaló el alcalde, quien solicitó carpas y toldas para habilitar refugios temporales y pidió coordinar las labores de asistencia y recuperación.

La interrupción de actividades comerciales agravó las dificultades de los residentes para adquirir alimentos y productos de primera necesidad.

En los tres distritos, las autoridades locales coinciden en que el balance de daños continúa siendo preliminar. Las dificultades de acceso y comunicación impiden conocer con precisión cuántas viviendas quedaron inhabitables, cuántas personas necesitan asistencia y qué infraestructuras requieren reparaciones urgentes.

Mientras avanzan las evaluaciones, las prioridades se concentran en garantizar agua potable, alimentos, refugio y atención a las familias damnificadas, así como restablecer los servicios básicos y rehabilitar las carreteras afectadas.

La víspera, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que durante el Consejo de Gabinete extraordinario que decretó el Estado de Emergencia, se aprobaron recursos para asistir a las personas afectadas por el movimiento telúrico, con prioridad en la atención sanitaria y la recuperación de las vías de comunicación.

También anunció la activación de un plan de evaluación estructural y de asistencia a los damnificados, en su mayoría residentes en el interior del país, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de la población.

Panamá suspende clases desde el próximo lunes

El Ministerio de Educación (Meduca) de Panamá anunció la suspensión de clases en todo el país a partir del próximo lunes 12 de octubre, tras el sismo del viernes último de magnitud 7.5.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica para todos los centros oficiales y particulares del territorio nacional.

La decisión llega en medio de la alerta que mantiene el istmo tras el movimiento telúrico que hasta la fecha ha dejado más de 170 réplicas.

Según el pronunciamiento, las autoridades educativas realizarán revisiones de seguridad en todas las instalaciones escolares para verificar que las estructuras estén en condiciones aptas para recibir a estudiantes y docentes.

El Meduca dejó claro que la prioridad de esta medida es salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad educativa.

La recomendación para la población es actuar con prudencia y mantener la calma mientras las autoridades competentes evalúan la situación. No se ha anunciado aún la fecha de reincorporación a las aulas.

Este sábado el Consejo de Gabinete extraordinario decretó el Estado de Emergencia, con prioridad en la atención sanitaria y la recuperación de las vías de comunicación.

Según informó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la medida permitirá priorizar recursos y ofrecer una mayor atención a los damnificados.

En conferencia de prensa, Orillac anunció además la conformación de una comisión para organizar la ayuda humanitaria y coordinar la reparación y reconstrucción de las estructuras afectadas.

El funcionario explicó que el Ministerio de Gobierno, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras dependencias se mantienen desplegados en las zonas afectadas para recibir solicitudes de asistencia y coordinar la respuesta institucional.

También anunció la activación de un plan de evaluación estructural y de asistencia a los damnificados, en su mayoría residentes en el interior del país, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de la población.