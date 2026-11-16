Papa León XIV cierra este lunes en Lima su gira por Latinoamérica

El papa León XIV encabeza este lunes en la capital peruana la multitudinaria eucaristía que marcará el cierre definitivo de su primer viaje apostólico por América Latina.

Tras cumplir una extensa agenda institucional en Cusco y la ciudad amazónica de Pucallpa, el sumo pontífice regresó durante la noche del domingo a territorio limeño para presidir la última actividad oficial de su itinerario sudamericano.

Durante su estadía en la Amazonía, el máximo representante de la Iglesia católica dialogó en el Malecón Puerto Callao con misioneros y voceros de veintiún pueblos originarios. En este intercambio fraterno, el líder religioso examinó las condiciones de vida de las zonas más apartadas del país y llamó la atención sobre las barreras que enfrentan miles de habitantes para acceder a los servicios públicos esenciales.

En esa misma jornada, el prelado rindió un sentido homenaje a los dirigentes indígenas asesinados en años recientes por defender sus territorios ancestrales, asegurando ante los presentes que el sacrificio de estos líderes exige justicia ante los hombres y ante Dios. Estos pronunciamientos consolidaron el eje social y ambiental de su sexto viaje apostólico fuera de Europa.

La visita oficial concluye con la celebración religiosa en la Base Aérea Las Palmas, un encuentro que reunirá a más de un millón de feligreses a partir de las 10:30 de la mañana antes de emprender su retorno hacia Roma. Con este acto, el pontífice culmina el periplo iniciado el pasado 6 de noviembre, el cual incluyó escalas previas en Argentina y Uruguay.