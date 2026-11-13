Papa León XIV preside vigilia de oración con jóvenes y universitarios en Perú

El papa León XIV acudió este jueves al Estadio Nacional, ubicado en el Cercado de Lima, para presidir una vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios, como parte de la agenda de su visita de seis días a Perú, la última parada de su gira latinoamericana.

El sumo pontífice ingresó al recinto por la puerta ocho poco antes de las 6:00 pm, hora local, subió al papamóvil y dio inicio a su recorrido para saludar a los fieles. Luego tomó su lugar en el escenario, visiblemente conmovido, siendo aplaudido por más de 60.000 personas.

Los jóvenes también manifestaron su emoción con la presencia del obispo de Roma en el país andino, tanto peruanos como de otras naciones, y afirmaron que «esta es la juventud del Papa».

Llamado a los jóvenes para que busquen a Jesús

«Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza; hoy son ustedes ese signo de esperanza», aseveró el Papa en su intervención.

Además, hizo referencia a las diferentes adversidades que afrontan los jóvenes. «Hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos», lamentó.

Sin embargo, llamó a los jóvenes a que «cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar».

«Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga», añadió, ofreciéndoles la fe porque «nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra».

En la actividad, el Santo Padre asistió a un espectáculo teatral y escuchó los testimonios de tres jóvenes, a quienes les manifestó que nadie piense que «ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo».

Acercarse a quienes atraviesan momentos difíciles

Asimismo, exhortó a la juventud a no renunciar a sus intereses y proyectos por responder a las expectativas de los demás. «No crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros», indicó a los que se ocupan de jóvenes en las pastorales.

El Papa pidió a todos que se acerquen especialmente a «quienes atraviesan momentos difíciles» porque «un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida». «No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad», agregó.

Anteriormente, el pontífice participó en el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, celebrado en la Plaza de la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista de Lima, donde agradeció a los feligreses.

«Gracias por estar aquí y acogerme con el corazón abierto, como su hermano y compañero de camino. Me hacen sentir en casa. ¡Muchas gracias! Deseo caminar estos días entre ustedes como San Juan el Bautista, siendo testigo de la luz que ilumina a todo hombre: Jesucristo, el Hijo de Dios», afirmó.

Se prevé que León XIV visite varias ciudades como Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.