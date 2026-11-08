Papa llegó a Argentina en la segunda etapa de su gira suramericana

El papa León XIV arribó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para iniciar la segunda etapa de su gira por Suramérica. Esta visita apostólica se desarrollará hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.

El pontífice desembarcó a las 4:34 pm, hora local, en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas, marcando la primera llegada de un jefe de la Iglesia católica a la nación austral en casi 40 años.

En la terminal aérea, el santo padre fue recibido por el presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integrantes de la jerarquía eclesiástica local. EFE reportó que durante la recepción, una fanfarria militar interpretó los himnos de ambas naciones, mientras las iglesias de Buenos Aires hicieron repicar sus campanas para anunciar el inicio del viaje oficial.

Bajo el lema «Bienvenidos todos: vayan y anuncien», la gira representa el regreso de un pontífice al país desde la visita de San Juan Pablo II en 1987. Esta gira genera una alta expectativa entre los fieles locales, en un contexto social donde seis de cada 10 personas se identifican con la fe católica y tras no concretarse durante el pontificado de Francisco un traslado a su tierra natal.

Agenda oficial

Luego de su aterrizaje, el santo padre se trasladará al centro de la capital bonaerense para rendir tributo con una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín, prócer de la independencia suramericana. Posteriormente, irá a la Casa Rosada para sostener un encuentro privado con el presidente Milei, antes de recibir las llaves de la ciudad de Buenos Aires y participar en una reunión con el cuerpo diplomático y la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El itinerario contempla para el lunes un marcado enfoque de asistencia social y diálogo sectorial. León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, espacio de atención integral a personas con discapacidad ubicado en la localidad de Claypole, a 25 kilómetros al sur de la capital. En el transcurso del día, el pontífice encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, además de sostener mesas de trabajo con representantes del sector laboral, líderes de diversas confesiones religiosas y los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, en una coyuntura marcada por las inquietudes planteadas por los obispos ante el impacto de las medidas fiscales en la población.

El programa oficial prevé la movilización del pontífice hacia el interior de la nación durante los días martes y miércoles. La jornada del 10 de noviembre transcurrirá en la ciudad de Córdoba, situada a 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde oficiará una ceremonia litúrgica masiva y mantendrá un encuentro con sacerdotes y religiosos de la región.

El miércoles, antes de su partida final hacia Perú para concluir su gira suramericana, el papa León XIV presidirá la misa de cierre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a 70 kilómetros al oeste de la capital.