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Perú aprueba decreto que faculta apoyo militar en la seguridad penal

La norma oficial autorizó el despliegue del ejército para neutralizar la delincuencia y el hacinamiento en recintos de alta peligrosidad

Olys Guárate
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El Gobierno del Perú aprobó el Decreto Legislativo N.° 1742, el cual faculta a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo temporal y excepcional al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia.

El instrumento legal permite la intervención castrense en labores de inteligencia, respaldo logístico, bloqueo de frecuencias telefónicas y neutralización de dispositivos aéreos en cinco establecimientos caracterizados por la saturación poblacional y la permanencia de internos de alta peligrosidad.

Esta disposición representa el primer mandato promulgado tras la delegación de atribuciones en materia crediticia y de orden interno otorgada por el Parlamento nacional.

Las autoridades señalaron que la estrategia busca restablecer el orden interno, evitar el ingreso de armamentos y cortar las coordinaciones logísticas entre los grupos delictivos recluidos y sus estructuras operativas en el exterior.

La decisión responde al déficit de capacidad física en los recintos del país, cuya población sobrepasa los cien mil reos pese a estar diseñados para alojar a poco más de cuarenta mil personas. A este factor se suma la presencia de reclusos vinculados a bandas organizadas internacionales como el Tren de Aragua.

La normativa se integra a la vigencia de la excepción en penales de máxima seguridad como Challapalca, Cochamarca, Ancón I, Castro Castro y El Milagro, así como a los proyectos de infraestructura para edificar dos nuevas estructuras carcelarias en la localidad de Huacho.

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