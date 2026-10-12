Pobreza multidimensional global aumentó por primera vez desde 2010

El número de personas en situación de pobreza multidimensional en el mundo aumentó por primera vez desde el lanzamiento del índice en 2010, hasta alcanzar mil 200 millones, según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global.

Según la actualización de 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) de la Universidad de Oxford, la cifra representa 51,5 millones de personas más que en la publicación anterior.

Más de la mitad de los mil 200 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, alrededor de 617 millones, son niños.

Entre tanto, el 83 por ciento vive en zonas rurales.

Alexander De Croo, administrador del PNUD, afirmó que el aumento de la pobreza debería ser una alerta para el mundo.

Se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional si sufre privaciones en al menos un tercio de los 10 indicadores ponderados en salud, educación y nivel de vida.

La actualización de 2026 abarca 108 países de regiones en desarrollo, que representan el 78 por ciento de la población mundial, y ofrece información sobre la amplitud y la profundidad de la pobreza multidimensional.

La meta 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible insta a los países a reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030.

De los 89 países que cuentan con datos de tendencias del IPM, 33 redujeron a la mitad su valor del IPM en menos de 15 años, entre ellos seis naciones de África Subsahariana.

Eswatini logró avances notables en 15 años, al reducir la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional del 38,7 al 8,0 por ciento.

China registró la reducción más rápida entre los países con datos disponibles, al disminuir a la mitad su valor del IPM en solo cuatro años, con una proporción de personas en situación de pobreza multidimensional que pasó de 9,5 a 4,2 por ciento entre 2010 y 2014.

Vietnam también logró avances rápidos y redujo a la mitad su valor del IPM en siete años.