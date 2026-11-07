Policía de Paraguay detiene a Santiago Peña tras ser destituido por el Senado

La Policía Nacional de Paraguay ejecutó este viernes la orden de detención emitida por la Fiscalía contra Santiago Peña, quien previamente fue destituido por el Senado como presidente mediante un juicio político tras la crisis bancaria por el caso de Ueno Bank.

Los agentes ejecutaron la disposición del Ministerio Público y formalizaron su detención en cumplimiento de la Nota n.º 97 del equipo especial anticorrupción.

En declaraciones a la prensa, un oficial que se encuentra a las afueras de la residencia del exmandatario indicó que «ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio».

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña «hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción» de Asunción, la capital del país.

Por su parte, una de las fiscales del caso, Silvia González, explicó a la prensa que «se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición».

También se dictó la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno Bank.

Los medios locales han mostrado imágenes de al menos una veintena de agentes resguardando la casa del expresidente, mientras algunos manifestantes pedían que fuera recluido en prisión esta misma noche.

Paraguay enfrenta una crisis luego de que el Banco Central ordenó un procedimiento de resolución del Ueno Bank, institución con 2,94 millones de clientes, que recibió durante el mandato de Peña millonarios recursos de entidades públicas.

Asimismo, miles de ahorradores denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones de la nación.

URGENTE 🔴 Policía rodea la casa de Santiago Peña



🔸 La Fiscalía ordenó su captura luego de que sea imputado por supuesta lesión de confianza.



👉🏼 Además, hace instantes fue destituido de la presidencia de la República.



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Pedro Alliana asume la presidencia

Tras la destitución de Peña, la presidencia paraguaya fue asumida por Pedro Alliana, quien hasta esta jornada ejercía como vicepresidente del país.

Según el artículo 234 de la Constitución, ante la renuncia, destitución o muerte del jefe de Estado, el vicepresidente debe asumir el cargo de manera automática para completar el período constitucional.

Alliana se trasladó hasta la sede del Congreso para juramentarse como nuevo presidente, teniendo que completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.

Con respecto a la vicepresidencia que quedó vacante, el mencionado artículo establece que el Congreso deberá elegir al nuevo vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros para completar el mandato.

Pedro Alliana, de 52 años de edad, pertenece a la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como el Partido Colorado. Su carrera política, de más de 20 años, siempre ha estado ligada a esta agrupación, la misma que le retiró su apoyo a Peña y respaldó el juicio político en su contra.