Portugal prepara dispositivo de emergencia ante borrasca Charles

El Gobierno de Portugal prepara un amplio dispositivo de emergencia y seguridad ante la llegada de la borrasca Charles, conformado por 1.100 efectivos de la Guardia Nacional Republicana y una mayor disponibilidad de bomberos, equipos médicos y otros servicios.

También fue activada la situación de alerta en el territorio continental entre las 00:00 y las 11:59 pm, hora local, del miércoles. Según el primer ministro, Luís Montenegro, el país afrontará «horas difíciles» y llamó a la población a no subestimar los riesgos.

Tras una reunión con la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc), el funcionario recomendó prudencia, teletrabajar cuando sea posible y reducir al mínimo los desplazamientos.

Montenegro explicó que «no se trata de asustar a nadie», sino de actuar con responsabilidad para reducir los daños.

Por su parte, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (Ipma) pronosticó lluvias intensas y persistentes, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y, en zonas expuestas, de hasta 140.

Alertaron que las rachas podrían superar los 150 kilómetros por hora si se forma el «sting jet», un fenómeno meteorológico poco habitual que puede provocar vientos especialmente destructivos.

Se suma la posibilidad de olas de entre cinco y siete metros al sur del cabo Raso, con alturas máximas de hasta 13 metros. Madeira mantiene avisos rojos por lluvia y naranjas por viento, mientras que las islas Azores no se verán afectadas por Charles.

A inicios de año se registró algo similar con la borrasca Kristin, que provocó seis muertos y devastó varias regiones del centro del país.

La medida de las autoridades incluye que las patrullas vigilen las carreteras, puedan cortar vías, organizar desvíos y habilitar corredores para los equipos de socorro, así como apoyar evacuaciones, aislar áreas de riesgo y controlar accesos.

Asimismo, incrementaron la disponibilidad de la Policía de Seguridad Pública, los bomberos, los equipos médicos y de salud pública, los servicios de apoyo social y los equipos de energía y comunicaciones.