Protestan en Paraguay para exigir que Santiago Peña responda ante crisis bancaria

Decenas de manifestantes se congregaron este jueves en los alrededores del Congreso de Paraguay para exigir que el mandatario, Santiago Peña, responda ante la Justicia por la crisis bancaria en el país tras la intervención de Ueno Bank.

En la capital, Asunción, las personas acudieron a la sede del ente legislativo para escuchar la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña, quien previamente renunció a la Presidencia.

La Cámara de Diputados remitió el expediente al Senado para que decida si continúa el proceso o si acepta su dimisión y rechaza el juicio político.

La activista María Stela Invernizzi declaró a EFE que «nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio», gozando de fueros y no podrá ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.

De acuerdo con el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».

Invernizzi recalcó que «nosotros queremos que él pague ante la Justicia este hecho tan grave cometido por él y su entorno». Además, llamó al Senado a completar el proceso de juicio político y concretar la destitución.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, entidad que en la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La medida del Banco Central fue porque detectó que el índice de solvencia de la entidad bancaria, con 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

Los recursos recibidos por Ueno Bank fueron de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), ente que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

Peña afirma que enfrentará juicio político

Posteriormente, Peña se pronunció para informar que prevé presentarse y ejercer su derecho a la defensa de concretarse el juicio político en su contra.

«Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República», aseveró a través de su cuenta en la red social X.

También aseguró que colaborará plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y «quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley».

Aclaró que el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra con él, pues «la discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas».

«Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra», añadió.

Hizo un llamado a la calma y la paz, y enfatizó que el reclamo de la ciudadanía debe ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas.