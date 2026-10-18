Protestas en Francia dejan 2.000 detenidos y 600 efectivos heridos

Al menos 2.000 personas han sido arrestadas y 600 heridos entre efectivos entre policías, gendarmes y bomberos durante los actos de violencia registrados tras las protestas sociales en Francia. Los datos, confirmados por el ministro del Interior, Laurent Núñez, en su cuenta de X, reflejan una jornada marcada por enfrentamientos y saqueos.

Según explicó el titular de Interior, las agresiones fueron cometidas por «varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden», a los que se sumaron «delincuentes que vandalizaron y saquearon numerosos comercios en varias ciudades de Francia».

La Federación del Comercio y de la Distribución estimó en 1.500 las tiendas afectadas y previó que los daños ascenderán a «cientos de millones de euros», luego de que Núñez admitiera que los destrozos materiales son «considerables».

Medidas del Gobierno y reacciones de la oposición

Ante la gravedad de los acontecimientos, el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó a las fiscalías requerir prisión preventiva para los arrestados y convocó a la célula interministerial de crisis para analizar las consecuencias del caos. Asimismo, el presidente Emmanuel Macron dirigirá un discurso por televisión a las 20:00 horas (hora local), antes de iniciar una gira por el golfo Pérsico.

Tras conocerse la magnitud de los altercados, Macron publicó un comunicado condenando la violencia y aseguró que los responsables serán «perseguidos y castigados». Por parte de la oposición, la líder ecologista Marine Tondelier solicitó la renuncia de Núñez y afirmó que el ministro «está superado de forma manifiesta por la situación, de la que claramente subestimó la magnitud».

Cifras de asistencia a las marchas

Las estimaciones sobre la participación volvieron a distanciar al Gobierno de los organizadores. El Ministerio del Interior calculó 550.000 personas que salieron a manifestarse en todo el país, frente a los más de 800.000 reportados por las organizaciones convocantes. En París, la marcha que cubrió el trayecto entre República y Clichy reunió a 110.000 manifestantes, según la contabilidad oficial.

Disturbios y consecuencias en la capital

En las calles parisinas se registraron movilizaciones no autorizadas a partir de media tarde con grupos que perpetraron saqueos e incidentes en la zona de República, el bulevar de Sebastopol y Saint Honoré. La Prefectura de Policía de París logró estabilizar la situación hacia las 23.00 horas.

En la capital, 13 agentes y dos bomberos resultaron heridos, y se confirmó el fallecimiento de una persona debido a un paro cardiorrespiratorio. Por la mañana, diversos puntos del centro mostraban vitrinas destruidas y barricadas construidas con mobiliario urbano, contenedores y bicicletas. Así lo reportó EFE.

Afectación al patrimonio público en Limoges

En Limoges, un incendio provocado por manifestantes que forzaron la entrada causó severos daños en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX. El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, indicó a LCI que «el fuego está controlado» tras el despliegue de los bomberos.

De los 5.000 asistentes a la marcha local, el prefecto señaló a varios cientos, como extremistas que provocaron el fuego y luego saquearon comercios. El alcalde Guillaume Guérin lamentó la destrucción del recinto manifestando que «han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público», y añadió que «es un monumento que arde, pero no la República».

Guérin señaló además que los agentes desplegados no contaban con medios suficientes para repeler el ataque.

Actuación policial en Lyon

En Lyon se notificaron 160 detenciones. El prefecto del departamento, Étienne Guyot, compareció junto al alcalde ecologista Grégory Doucet para defender la actuación de las fuerzas de seguridad, indicó que se enfrentaron a «un nivel de violencia inédita».

Guyot remarcó que las fuerzas del orden priorizaron «proteger las vidas para que no hubiera víctimas» por encima de la protección de los comercios, añadiendo que «la policía estuvo al máximo posible en todas partes», aunque sostuvo que «no puedo poner un policía en cada tienda».

Doucet, por su parte, constató «el caos en la ciudad», que incluyó la destrucción por fuego de la oficina de turismo, y celebró que la jornada no dejara heridos de gravedad.