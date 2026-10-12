Pueblos indígenas en Brasil denuncian amenazas de invasión ante el escenario electoral

Comunidades originarias de la región amazónica brasileña han encendido las alarmas tras la difusión de una serie de audios que advierten sobre probables invasiones a sus reservas territoriales, condicionadas al resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre, en las que compite el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con una investigación del periódico Folha de S.Paulo, se detectaron al menos ocho grabaciones en la red de mensajería WhatsApp en las que se planifica la reactivación de ocupaciones ganaderas en la Tierra Indígena Apyterewa, un área delimitada en el estado de Pará donde habita la etnia parakanã. En los mensajes, los promotores de las incursiones manifiestan sus expectativas ante un eventual triunfo del aspirante del Partido Liberal, confiando además en el respaldo del recién electo gobernador de la entidad, Daniel Santos (Podemos), seún reportes de agencias.

El medio brasileño confirmó la autenticidad y ubicación de los archivos mediante la revisión de metadatos y consultas con analistas locales. Con el fin de resguardar la integridad de los denunciantes, se reservó el contenido directo y las identidades de las fuentes. Asimismo, indicó que ni la candidatura de Flávio Bolsonaro ni las autoridades estatales del Gobierno de Pará ofrecieron declaraciones al ser consultadas sobre el caso.

Despliegue y resguardo institucional

Frente a este escenario de riesgo, diversos organismos del Ejecutivo federal —entre ellos la Policía Federal, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama)— activaron un esquema de monitoreo conjunto en el sector amenazado.

Por su parte, el Comité de Desintrusión del Gobierno central dispuso un incremento en el contingente de seguridad destacado en el área para frenar incursiones ilegales y garantizar la continuidad de los desalojos de ocupantes no autorizados. A la par, el Ibama alertó sobre indicios de actividad minera irregular en otras áreas protegidas dentro de la cuenca amazónica.

Un territorio históricamente asediado

Reconocida oficialmente en 2007, la reserva Apyterewa abarca 773.000 hectáreas en el municipio de São Félix do Xingu y es el hogar de más de un millar de pueblos parakanã. El territorio cuenta con una extensa trayectoria de disputas por la tierra, deforestación e incidentes violentos vinculados al retiro de ganado e invasores. Para contrarrestar esta problemática, las autoridades nacionales implementaron en 2023 un plan de restitución territorial destinado a garantizar la exclusividad comunitaria.

A la amenaza de invasión se suma la sospecha de incendios provocados. Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) tabulados por el Programa Xingu reflejan una escalada crítica en los focos de calor dentro del resguardo: mientras que en julio se contabilizaron 41 eventos, la cifra se elevó a 626 en agosto y alcanzó los 1.007 en septiembre. Las dependencias gubernamentales investigan si esta ola de incendios responde a acciones deliberadas para presionar y desplazar a las poblaciones originarias.