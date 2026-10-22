Putin: Rusia está lista para retomar conversaciones trilaterales sobre Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que su país está listo para retomar las conversaciones trilaterales sobre el conflicto en Ucrania y alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

«En lo que respecta a nuestras negociaciones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, sí, acordamos que estamos listos para reanudar nuestras consultas trilaterales», indicó en referencia a la reciente reunión con el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, en declaraciones al periodista Pável Zarubin.

Este formato trilateral está conformado por Rusia, EEUU y Ucrania. El mandatario expresó que el objetivo sería alcanzar acuerdos para garantizar la seguridad de Moscú y Kiev para el futuro.

«El objetivo de estas negociaciones será debatir la cuestión de la seguridad de Ucrania y Rusia tras la firma de acuerdos de paz, y me refiero a su versión definitiva, no a una simple suspensión de las hostilidades durante un breve periodo de tiempo», dijo.

Buscar una solución al conflicto

El jefe de Estado ratificó que Moscú tiene la disposición de negociar y «buscar una solución a esta situación tan difícil y complicada, en el sentido de que se trata de un pueblo muy cercano».

«Los últimos estudios genéticos demuestran que, en realidad, se trata de un mismo pueblo: los rusos y los ucranianos. Bueno, hay quien quiere pensar de otra manera, tener otra opinión. De acuerdo, lo aceptamos. Así se ha desarrollado la historia de la Rusia histórica, y esa es la realidad actual. Pero todo se puede negociar», precisó.

Además, comentó que Rusia no descarta abordar en las discusiones la futura arquitectura de la seguridad europea, como planteó el representante de la Casa Blanca. «Creo que podemos ponernos de acuerdo (…) Pero si alguien quiere que sea de otra manera, vale, que sea así», acotó.

En cualquier caso, resaltó que Moscú cumplirá con sus tareas y «se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial».

Declaraciones europeas sobre amenaza rusa son «esquizofrenia política»

Por otra parte, el mandatario calificó como «esquizofrenia política» las declaraciones realizadas por algunas autoridades europeas sobre una supuesta amenaza de guerra de Rusia.

Putin reiteró que su país no se está preparando para ningún conflicto bélico con las demás naciones europeas, y aseguró que esos pueblos tampoco quieren «una guerra con Rusia».

Asimismo, enfatizó que infligir una «derrota estratégica» a Rusia es imposible y espera que quienes tienen este propósito reconozcan la realidad y comprendan que es mejor mantener relaciones amistosas con Moscú.