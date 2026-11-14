Putin, Xi y Trump se reunirán el 19 de Noviembre

Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos mantendrán el 19 de noviembre su primer encuentro trilateral, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra los días 18 y 19 en la ciudad china de Shenzhen, en la provincia de Guangdong.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este sábado la reunión entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. La Casa Blanca la había confirmado el viernes a través de sus canales oficiales.

El encuentro marca un hito diplomático: es la primera vez que los líderes de las tres principales potencias nucleares se sientan juntos a una misma mesaa.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que durante la reunión continuará el debate sobre toda la gama de cuestiones relacionadas con el acuerdo para resolver ese conflicto, sobre el cual aseguró que «se está trabajando activamente en el desarrollo de su contenido». Destacó además que Trump presta atención personal al asunto. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que existe «otra vía» de negociación con Kiev y Moscú, en referencia a las conversaciones que los enviados estadounidenses mantuvieron en los últimos días. «China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania», afirmó.

Desarme nuclear e Irán en la agenda

Lo que ambas partes sí anticipan es la discusión sobre armamento estratégico, en un momento particular: el tratado Nuevo START, que fijaba límites a los arsenales nucleares estratégicos de Washington y Moscú, expiró en febrero de 2026, refiere el portal Alma Plus.

Las conversaciones buscarán explorar alternativas para sustituir ese mecanismo.Trump tiene intención de abordar la situación de Irán durante el encuentro.

Rubio, en un discurso ante la Federalist Society, defendió el enfoque de su Gobierno con un argumento económico: «El daño económico que estamos infligiendo a ese régimen es tan grande que no hace falta recurrir a una acción militar, ya que los hemos debilitado enormemente».