Panamá contabilizó 524 homicidios hasta el pasado 15 de noviembre, de ellos 515 intencionales, confirmó el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (Siec).

Durante 2026 ocurren, en promedio, dos asesinatos diarios, unos 52 mensuales y uno cada 15 horas.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 11,1 por cada 100.000 habitantes, un indicador que la institución clasifica como moderado, aunque advierte sobre una situación de “violencia notable” que requiere atención.

Las provincias de Panamá y Colón acumulan 404 de los 515 asesinatos intencionales, equivalentes a 78,4% del total nacional. De acuerdo con el Siec, 59% de estas muertes guarda relación directa con la delincuencia organizada o común, mientras que 13% corresponde a víctimas inocentes por daño colateral.