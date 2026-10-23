Reportan 16 muertos tras terremoto de magnitud 7.0 al suroeste de China

Las autoridades de China informaron que 16 personas murieron este jueves tras un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu de la región autónoma de Xizang, al suroeste del país.

De acuerdo con la oficina de gestión de emergencias de la ciudad, citada por Xinhua, también resultaron heridas otras 46 personas. Además, detalló que 11 de las personas heridas se encontraban en estado grave, mientras que 35 sufrieron lesiones leves.

La oficina agregó que más de 330 viviendas se derrumbaron o resultaron dañadas y que aún se están evaluando las afectaciones provocadas por el terremoto, a la vez que se llevan a cabo las labores de socorro.

El comité regional de prevención, reducción y socorro ante desastres activó una respuesta de emergencia de nivel III para la asistencia en casos de desastres naturales, añadió.

Más de 300 oficiales de policía fueron enviados a la zona del epicentro para realizar labores asistenciales. Por su parte, el cuerpo regional de bomberos y rescate ha enviado 347 elementos a las áreas afectadas.

Desde la madrugada de este viernes, hora local, empezaron a llegar a las zonas impactadas los suministros de ayuda para los damnificados, incluyendo mil conjuntos de casas prefabricadas, más de 3.200 tiendas de campaña, más de 2.800 camas plegables y otros artículos de primera necesidad como edredones, estufas y ropa.

Según el Centro de Redes Sismológicas de China, el terremoto ocurrió a las 11:33 pm hora local y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.