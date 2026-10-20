Reportan sismo de magnitud 5.2 en archipiélago portugués de Azores

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (Ipma) informó este martes que se registró un sismo de magnitud 5.2 en la isla de São Miguel, en el archipiélago de las Azores.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:07 pm hora local, con epicentro a 39 kilómetros al oeste de Ginetes, en el municipio de Ponta Delgada.

De acuerdo con un comunicado del Servicio Regional de Protección Civil de las Azores, «hasta el momento no hay informes de víctimas ni daños materiales relacionados con este suceso».

Además, indicó que hacen seguimiento a la situación «en coordinación con los agentes de Protección Civil y otras entidades competentes», e hicieron un llamado a la «calma de la población».

Se detalló que el temblor se sintió con una intensidad máxima de V/VI (escala de Mercalli modificada) en el municipio de Ponta Delgada.

También se sintió con intensidad V en los municipios de Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca do Campo y Povoação; con intensidad IV/V en el municipio de Nordeste; con intensidad IV en los municipios de Angra do Heroísmo y Praia da Vitória (isla de Terceira); y con intensidad III en Vila do Porto (isla de Santa María).

Posteriormente, se reportó un segundo sismo de magnitud 3.4 en el mismo municipio, a las 6:30 pm hora local. El epicentro se ubicó aproximadamente a 37 kilómetros al oeste de Ginetes.