Reportan un muerto y lluvias torrenciales en España por la dana Adam

Las autoridades de España informaron este domingo que una persona murió al ser arrastrada por la riera de Cabrera de Mar, en Barcelona, como consecuencia de la depresión aislada en niveles altos (Dana) Adam, la primera de gran impacto del otoño.

Los equipos de emergencia de Cataluña localizaron en horas de la mañana en el mar el cuerpo sin vida de una mujer que estaba desaparecida desde el sábado, a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció, de acuerdo con los Bombers de la Generalitat.

La víctima habría sido arrastrada por el agua sobre las 7:30 pm cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, en las inmediaciones de la riera.

Ante las lluvias torrenciales y las incidencias provocadas por la dana Adam, se emitió aviso rojo por «un peligro extraordinario» para Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera.

Además, las autoridades suspendieron las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca ante la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones; tampoco habrá colegios en varios municipios valencianos y alicantinos.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzó el traslado de unidades del Tercer Batallón desde Valencia hacia Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, ante el impacto de Adam, que aún deja a parte de las Baleares en alerta roja hasta las seis de la mañana de este lunes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que no baje la guardia. Protección Civil envió en esta jornada un mensaje a los móviles por el sistema Es-Alert a los residentes de Mallorca para pedirles máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

A su vez, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, declaró que «estamos ante las horas más adversas del temporal de lluvia provocado por la dana Adam en combinación con la llegada de vientos húmedos procedentes del mar Mediterráneo».

Detalló que en las zonas en aviso rojo las precipitaciones son tan fuertes que podrían llegar a acumularse más de 300 litros de agua por metro cuadrado en menos de 24 horas, generando inundaciones y crecidas de cauce.

Con respecto a las zonas en aviso naranja, se prevé que las precipitaciones acumuladas lleguen a más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. En las Islas Baleares, esos 150 litros podrían caer en tan solo cinco o seis horas.

Una dana es un fenómeno meteorológico en el que una masa de aire polar muy frío se separa de la corriente en chorro y queda aislada a gran altitud.