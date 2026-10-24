En imagen, el vice primer ministro ruso, Aleksander Novak / Foto: archivo
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Rusia envía tres buques con diésel a Norteamérica

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Rusia ha enviado tres buques cargados con combustible diésel a América del Norte, declaró el viernes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. «Los primeros tres buques cisterna cargados con combustible ya están en camino… con un apoyo sustancial del Fondo Ruso de Inversión Directa», declaró Novak, citado por la agencia de noticias TASS.

Horas antes, Novak dijo que Rusia había comenzado a levantar su prohibición sobre las exportaciones de diésel antes de lo previsto y que estaba lista para suministrar 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas en diciembre, y agregó que el volumen mensual podría llegar eventualmente a los 3 millones de toneladas, refiere Xinhua.

El 9 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso a los mercados de EE.UU. UU. y del mundo.

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