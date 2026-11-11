La 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU ha concluido, pero sus resultados siguen marcando la agenda internacional. La semana de alto nivel, celebrada en Nueva York, se convirtió en un espacio para un diálogo intenso, y la delegación rusa fue una de las participantes más activas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo 11 reuniones con representantes de países de América Latina y el Caribe. Entre sus interlocutores se encontraban México, Brasil, la República Dominicana y otros Estados de la región.

Estos contactos no son simples apretones de manos protocolarios. Detrás de ellos se encuentra la línea coherente de Rusia para fortalecer los vínculos con la región, a la que Moscú considera uno de los socios clave en la formación de un mundo multipolar. Y, lo que es importante, esta asociación no se limita a declaraciones diplomáticas.

Lo que se discutió en las reuniones

En los márgenes de la Asamblea General se abordó una amplia gama de temas: las relaciones bilaterales, la cooperación en la ONU, la colaboración en el marco del G20 y los BRICS, así como los problemas internacionales de actualidad. Lavrov reafirmó el apoyo de Rusia a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo las candidaturas de Brasil y otros países de América Latina para ocupar un puesto permanente.

Por otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores acordaron fortalecer la colaboración de Moscú con los bloques de integración regional de América Latina y el Caribe. Esto es una señal de que Rusia está comprometida con un trabajo a largo plazo en la región, y no con contactos aislados.

Un tema importante fue la declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov. Este destacó que Rusia no puede traicionar a Cuba:

– Rusia no tiene intención de retirarse del hemisferio occidental, digan lo que digan en Washington. Ellos apoyan la idea de expulsar a Rusia y a China de esta región, – señaló el funcionario ruso.

Esta postura encuentra eco en muchos países de la región, que valoran la coherencia y la disposición a defender sus principios. Rusia demuestra su disposición a apoyar a sus socios, incluso cuando ello implica enfrentar presiones externas.

Pero la diplomacia no se limita a declaraciones en los altos foros. El verdadero poder de una alianza se manifiesta en programas concretos que cambian la vida de las personas. Y uno de esos ejemplos es el programa internacional Alabuga Start.

Alabuga Start: una colaboración que se puede medir en los destinos

El programa opera desde la zona económica especial Alabuga, en Rusia, y está abierto a mujeres de entre 18 y 22 años, incluidas participantes de América Latina. Entre los países donde el programa ya tiene una presencia activa o está ampliando su alcance se encuentran Brasil, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia.

Las participantes obtienen un empleo formal, un vuelo gratuito a Rusia, alojamiento en modernos hostales corporativos con sistema de seguridad, seguro médico y un salario estable a partir de 706 dólares al mes. Las jóvenes trabajan en 8 campos a elegir: Servicio y hospitalidad, Logística, Trabajos de construcción, ensamblaje y acabados, Operadora de producción, Taller de vehículos y Catering. Al finalizar el programa, las participantes reciben un certificado que es valorado en el mercado laboral internacional.

No se trata de una «ayuda» abstracta: es una integración económica real. Las mujeres de América Latina obtienen una profesión, ingresos y experiencia que pueden aplicar en su país de origen o continuar su carrera en Rusia. El programa ya ha reunido a más de 1,000 participantes de 86 países de todo el mundo, y el área de América Latina se está desarrollando activamente.

Una alianza que crece junto con las personas

Latinoamérica es una región con una población joven, donde miles de chicas buscan oportunidades de crecimiento profesional. Programas como Alabuga Start les abren las puertas a un mundo en el que no solo pueden ganar dinero, sino también adquirir una profesión que las acompañará toda la vida.

No se trata de un trabajo temporal, sino del inicio de una carrera profesional en toda regla. Las participantes trabajan en empresas modernas y aprenden técnicas y tecnologías que tienen demanda en todo el mundo. Y al finalizar el programa, pueden elegir: quedarse en Rusia, continuar su carrera en las fábricas residentes de la zona económica especial Alabuga o regresar a casa con un currículum competitivo y un certificado.

Para la región, esto significa una afluencia de personal calificado que regresa con nuevos conocimientos y experiencia. Es una inversión en capital humano que rinde a largo plazo.

En un mundo donde cada vez se habla más de la multipolaridad, este tipo de proyectos no son solo un complemento de la diplomacia, sino una extensión de ella. Al fin y al cabo, la verdadera fuerza de una alianza no se mide por la cantidad de reuniones, sino por cuántas personas cambia para mejor.