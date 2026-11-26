Kilmar Ábrego, cuya odisea durante este segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo convirtió en un símbolo de los migrantes al ser incluso deportado de manera ilegal a su país de origen, El Salvador, llegó este miércoles a España y su defensa prometió que regresará a la nación norteamericana.

El salvadoreño arribó a Madrid en un vuelo procedente de Washington, acompañado por su esposa, su hermano y su equipo legal, sin hacer declaraciones a los periodistas que lo esperaban.

Sin embargo, su abogado y miembro del grupo de apoyo a migrantes CASA, Simón Sandoval, sí conversó con los medios y expresó que su representado planea retornar a EEUU tan pronto culmine el mandato de Trump. Además, recordó que «está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo estadounidense».

El acuerdo mediante el cual pudo salir de Estados Unidos no se ha hecho público y se produce después de varios intentos del Gobierno estadounidense para deportarlo a distintos países africanos, como Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Sandoval aseguró que “está muy claro que, bajo la Administración de Trump, Kilmar Ábrego García no va a tener una oportunidad abierta y libre para regresar a Estados Unidos”.

Sostuvo que “él sobrevivirá a esta Administración y regresará a Estados Unidos como un residente permanente legítimo” en el próximo Gobierno, como “esposo y padre de ciudadanos”.