Seis asesinados en más ataques israelíes a Gaza

Al menos seis personas resultaron asesinadas y un número indeterminado heridas en nuevos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Gaza, a pesar del alto el fuego vigente.

De acuerdo con fuentes locales citadas por el diario Palestina Online, uno de los ciudadanos murió a consecuencia de un bombardeo contra un vehículo civil en la rotonda de Al-Khour, en el barrio de Tel Al-Hawa, al suroeste de Ciudad de Gaza.

Por otra parte, fuentes médicas notificaron la muerte de otra persona en un bombardeo en la zona de Al-Yabani, al noroeste de la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja, donde también cayó mortalmente herido por un dron de las tropas sionistas Asaad Qashta, en la calle Zaarab, en la zona de intersección Bir 19, en Mawasi.

En la misma ciudad, pero en la zona de Batn al-Samin, al sur, cayó abaleado Ahmed Muhammad Breika, de 25 años, en tanto que al este de Al-Masdar la metralla de un “cuadricóptero” israelí dejó sin vida a Ibrahim Amer Al Sa´ayded, de 40 años.

Los servicios de emergencia gazatíes informaron que cuatro personas resultaron heridas en un bombardeo contra la aldea de Al-Masdar y Jan Yunis.

Retirada Las FDI dieron por culminada la operación militar que en once días ejecutaron en Hebrón, una de las ciudades más importantes de la Cisjordania ocupada.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa y fuentes militares israelíes citadas por The Times of Israel, las tropas sionistas abandonaron los barrios de Al Jalda y Ain Dir Baha, con lo cual pudieron regresar sus habitantes a los hogares que debieron abandonar de manera forzosa.

La agencia denunció que durante la operación más de 3.300 ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus hogares y al menos 15 viviendas, además de instalaciones de infraestructura fueron demolidas, en tanto que fue interrumpido una vez más el proceso educativo durante el período.

En el mismo, al menos 80.000 estudiantes, tanto varones como mujeres, estuvieron impedidos de acudir a sus clases

El municipio Hebrón también reportó que en la acción de ocupación ilegal fueron cerradas 327 tiendas, dejando pérdidas diarias directas como resultado de la agresión unos 3,5 millones de euros, en una situación condenada internacionalmente. En los sectores de salud y medio ambiente fueron 500.000 euros.