Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña de la presidencia

El Senado de Paraguay destituyó este viernes a Santiago Peña de la Presidencia por el «mal desempeño de funciones» tras un juicio político realizado en su ausencia, en medio de la crisis bancaria por el caso de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.

A través de su cuenta en la red social X, el Senado detalló que la votación finalizó con 44 votos a favor de la condena y destitución, y un ausente. De esta manera, se formaliza su salida de la presidencia.

Al ser destituido mediante juicio político, Peña no podrá acceder a la senaduría vitalicia y a los fueros correspondientes, según el artículo 189 de la Constitución.

📑 Votación nominal, juicio político al presidente de la República, Santiago Peña @SantiPenap



– Por la condena, 44 votos

– Por la absolución, 00 votos

– Ausente 1



El acusado, por unanimidad, es declarado culpable y separado de pleno derecho del cargo de Presidente del Paraguay. pic.twitter.com/3eZNUxE8Ao — SenadoPy (@SenadoresPy) November 6, 2026

En la víspera, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Peña y remitió el caso al Senado para que determinara la continuidad o no del proceso.

Previamente, el ahora exmandatario había presentado su renuncia, pero la sesión conjunta del Congreso convocada para decidir si era aceptada o no quedó sin cuórum.

La resolución sobre su dimisión quedó pendiente, permaneciendo formalmente en el cargo mientras avanzaba el juicio político. Antes de que el Senado retomara la sesión para escuchar su defensa, Peña pidió que se le concediera una prórroga de 72 horas para prepararse, considerando insuficiente el plazo para responder a las acusaciones. Sin embargo, el Senado rechazó la solicitud y continuó el proceso. Los que asistieron al juicio político fueron sus abogados, quienes presentaron una defensa técnica.

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes planteó la posibilidad de que el destituido jefe de Estado haya abandonado de forma irregular el país.

En la víspera, decenas de personas se movilizaron en Asunción, la capital, para exigir que Peña responda ante la Justicia tras las consecuencias de la intervención a Ueno Bank, así como la devolución de sus ahorros.

Mensaje de despedida

Antes de que se diera la votación definitiva, Peña volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales para despedirse «con gratitud». «Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», expresó.

Además, afirmó que la tarea que toca hoy día es «unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas».

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, entidad que en la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La medida fue porque detectó que el índice de solvencia de la entidad bancaria, con 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.