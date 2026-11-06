Sheinbaum informa que sostendrá reunión con Xi Jinping en China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que viajará a China la próxima semana y se reunirá con su homólogo Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).

Durante su habitual conferencia de prensa mañanera, detalló que saldrá de viaje el próximo 15 de noviembre y retornará a su país en la madrugada del día 20 para asistir al desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.

Al ser consultada sobre la agenda de trabajo en el país asiático, indicó que «sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México».

Además, sobre un posible encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump, la mandataria declaró que «si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él».

Está previsto que la cumbre de la Apec se lleve a cabo en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre, congregando a representantes de las 21 economías que integran el foro.

México será el país anfitrión de la cumbre de la Apec en 2028; por ello, Sheinbaum confirmó previamente que asistiría al evento en China. Este viaje será el primero de la jefa de Estado a la nación asiática desde que asumió el cargo en octubre de 2024.