Sismo de magnitud 5,1 sacude el sureste de México este sábado

Un sismo de magnitud 5,1 se registró durante la mañana de este sábado 17 de octubre en la región sureste de México, generando alarma en las poblaciones cercanas a la zona costera del estado de Chiapas.

El reporte fue confirmado por los sistemas de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional mediante sus balances preliminares.

De acuerdo con el informe oficial del organismo técnico, el evento telúrico tuvo lugar exactamente a las 07:59, hora local.

El epicentro del movimiento fue localizado a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en las aguas del Océano Pacífico adyacentes al litoral chiapaneco.

Tras la sacudida, los cuerpos de seguridad y las autoridades regionales de Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de inspección urbana y evaluación de infraestructura en los municipios más próximos al origen del sismo.

Luego de los recorridos iniciales, las instituciones confirmaron la ausencia de pérdidas humanas, personas lesionadas o afectaciones físicas en estructuras públicas y privadas.

De igual forma, la Secretaría de Marina (Semar) de México emitió un pronunciamiento institucional para evaluar los posibles efectos marítimos del evento.

Tras realizar las modelaciones hidrográficas correspondientes, la dependencia descartó categóricamente la amenaza o generación de un evento de tsunami en la costa del Pacífico.

No obstante, las autoridades navales advirtieron que podrían suscitarse variaciones de menor escala en el comportamiento habitual del nivel del mar en la franja costera.

Por esta razón, se instó a la población y a los trabajadores de la pesca artesanal a mantener la calma y atender las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos oficiales mientras continúa el seguimiento sísmico en la zona.