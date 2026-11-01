Foto: archivo
InicioMundoSismo de magnitud 5,9 sacude Panamá y activa protocolos de seguridad
Mundo

Sismo de magnitud 5,9 sacude Panamá y activa protocolos de seguridad

El movimiento telúrico generó la activación inmediata de los protocolos de evacuación preventiva en diferentes infraestructuras

Olys Guárate
Añade Últimas Noticias a tu Google

Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudió el territorio panameño este sábado, generando alerta en la población y motivando la activación inmediata de los protocolos de evacuación preventiva en infraestructuras clave como el Metro de Panamá.

De acuerdo con el informe técnico emitido por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el evento sísmico se registró a las 10:50 hora local (15:50 GMT), situando su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de tres kilómetros.

La vibración se percibió con fuerza en la capital y en diversas regiones del país, particularmente en las provincias centrales y la península de Azuero.

Este evento telúrico ocurre en un contexto de vulnerabilidad sísmica para la nación centroamericana, la cual aún enfrenta las labores de recuperación tras el potente terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado 9 de octubre en esa misma zona del litoral pacífico, evento que dejó un saldo de tres fallecidos y severas afectaciones en la infraestructura habitacional y vial.

Las autoridades de gestión de riesgos informaron que la región sur de Panamá se mantiene bajo permanente monitoreo geotécnico debido a la secuencia de réplicas registradas tras el sismo principal del mes de octubre, las cuales superan el millar de eventos secundarios, reforzando las medidas de prevención para resguardar la seguridad de la ciudadanía.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Maduro recordó legado de Alí Primera a 85 años de su natalicio