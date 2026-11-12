Tiroteo en centro de Washington deja un fallecido y cuatro personas heridas

Este jueves se registró un tiroteo en el centro de Washington, Estados Unidos, dejando un saldo de cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, y una persona fallecida.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, la persona fallecida sería el sospechoso por un disparo autoinfligido.

El tiroteo ocurrió a 1,3 kilómetros de la Casa Blanca, en el vecindario de Logan Circle, cerca de las ocho de la mañana (hora local), cuando las autoridades alertaron sobre un «tirador activo» en el popular vecindario.

Ante esta alarma, se desplegaron decenas de autos policiales, de bomberos y autos blindados, mientras que los estudiantes de las escuelas cercanas fueron confinados por motivos de seguridad.