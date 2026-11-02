Trabajadores del sector público portugués realizan huelga para exigir mejoras salariales

Los trabajadores de la Administración Pública de Portugal realizan este lunes una huelga de 24 horas para exigir mejoras salariales y laborales, como la reducción de la sobrecarga laboral y las jornadas prolongadas.

La convocatoria fue hecha por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de los Servicios y de Entidades con Fines Públicos (Stts), al que se han sumado empleados de la administración central, regional y local.

De acuerdo con los organizadores de la huelga, el porcentaje de participación ha alcanzado el 60%, pero la cifra definitiva se conocerá al avanzar la jornada. El impacto se ha visto principalmente en los sectores de la educación y la salud, en este último se siguieron prestando los servicios mínimos.

Entre las demandas del sindicato está la creación de una tarjeta de alimentación para los empleados públicos, con una asignación diaria de 10,20 euros exenta de impuestos.

Además, una revisión del sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública con el fin de evitar que los trabajadores pierdan puntos acumulados para su progresión profesional cuando cambian de puesto, categoría o modalidad contractual.

También piden complementos por riesgo para determinados profesionales sanitarios, la actualización de convenios colectivos y la contratación de más trabajadores para reducir la sobrecarga laboral y las jornadas prolongadas.

Esta jornada de huelga se suma al paro nacional convocado por el Frente Comum, una de las principales plataformas de sindicatos de empleados públicos, para el próximo 20 de noviembre. Sus reclamos abarcan mejoras salariales y laborales, mientras que denuncia el deterioro de los servicios públicos.