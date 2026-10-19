Transportistas italianos cumplen cuarto día de huelga por alza de precios de carburantes

En el sur de Italia se mantiene por cuarto día consecutivo la huelga de los transportistas en rechazo al aumento de los precios de los carburantes, medida que podría extenderse a otras zonas del país.

Este sector exige acciones urgentes para compensar el impacto del incremento del precio del diésel, mientras sigue pendiente una reunión con el Gobierno para abordar el conflicto.

De acuerdo con el medio La voce d’Italia, la paralización del transporte por carretera ha afectado a las regiones de Campania, Sicilia, Calabria, Apulia, Basilicata y Molise, mediante interrupciones en la circulación de mercancías y suministros.

Los transportistas han denunciado no solo el aumento del diésel, sino márgenes cada vez más reducidos, retrasos en el desembolso de incentivos, dificultades ante el alza de los costes en los aranceles, entre otras problemáticas.

Entre las acciones registradas en la jornada, en Campania los transportistas bloquearon el enlace entre las autopistas A1 (Milán-Nápoles) y A30 (Caserta-Salerno), generando retenciones de varios kilómetros y obligando a desviar el tráfico por carreteras secundarias.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes convocó para el próximo 27 de octubre a una reunión con representantes del sector transporte por carretera. Sin embargo, los participantes de la huelga piden que el intercambio se realice este martes o alargarán la medida si no se concreta.

Impacto de la huelga

Según el referido medio italiano, en la zona industrial de Carinaro, provincia de Caserta, los bloqueos afectan a las operaciones de carga y descarga en los grandes almacenes minoristas y ralentizan la llegada de mercancías a los supermercados de Nápoles, Caserta y otras provincias de Campania.

En Sicilia, algunas zonas hacen frente a retrasos en las entregas y escasez localizada de productos frescos, carne, frutas y verduras. En Palermo, varios supermercados reportan estantes vacíos, mientras que en otras ciudades, como Messina y Gela, hay temor ante la escasez de suministros, por lo que muchos residentes decidieron abastecerse de agua y alimentos.

Asimismo, se ha informado sobre la escasez de gasolina y diésel derivada de los bloqueos en la refinería de Eni en Taranto, en Apulia, lugar estratégico para el suministro de combustible en el sur italiano, y que está paralizado por protestas laborales en la antigua siderúrgica Ilva.

La escasez también se extendió durante el fin de semana a otras zonas de Apulia, Basilicata y Calabria, y alcanzó algunas gasolineras de Nápoles.