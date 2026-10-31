Tribunal francés autoriza recorrido de marcha convocada en el centro de París

El Tribunal Administrativo de París autorizó el recorrido de la principal manifestación convocada para el sábado en la capital francesa, que abarca entre las plazas de Bastilla y de Nación.

Tras conocerse el fallo del tribunal este viernes, el Gobierno de Emmanuel Macron anunció un recurso inmediato a la decisión ante el Consejo de Estado, la institución administrativa más alta, alegando riesgos de alteración del orden público.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, explicó que el prefecto de Policía de París presentará un recurso ante un riesgo elevado de nuevos disturbios, saqueos y actos vandálicos, como ocurrió durante las movilizaciones del pasado 17 de octubre.

«Estamos en un Estado de derecho y vamos a recurrir», declaró el funcionario. Además, advirtió que la jornada del sábado será de «muy alto riesgo» en todo el país por la tercera jornada de movilización contra el aumento del coste de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Los sindicatos plantearon que el recorrido de la manifestación iniciara en la plaza de la Bastilla y terminara en la de Nación, mientras que los «chalecos amarillos», paralelamente, indicaron que partirían del mismo sitio para concluir en Concorde, cerca de los Campos Elíseos y del Palacio Elíseo (sede del Gobierno) y de la Asamblea Nacional, pasando por la zona comercial de Ópera.

Por su parte, la Prefectura de Policía de París propuso una ruta que iba desde la Porte de Charenton (sur) hasta la de Bagnolet (este), rodeando parte de París y evitando los ejes comerciales.

Nuñez reiteró que la prohibición de los recorridos por el centro de París estaba justificada y aclaró que las restricciones propuestas por la Prefectura buscaban evitar alteraciones del orden público.

También garantizó que las manifestaciones autorizadas podrán desarrollarse y serán protegidas por las fuerzas de seguridad, mientras aseveró que darán una respuesta «de extrema firmeza» contra saqueadores, grupos violentos y quienes ataquen a los agentes.

Entre los preparativos para la nueva movilización de este 31 de octubre, en medio de denuncias por represión, el Gobierno dispuso un operativo policial excepcional de 70.000 agentes en todo el país, incluyendo a policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros.

Asimismo, se llevarán a cabo controles en carreteras, estaciones y redes ferroviarias para detectar armas y prevenir posibles actos violentos.

A su vez, la Prefectura de París decretó nuevamente, a partir de esta noche y durante todo el fin de semana, un toque de queda circunscrito a la plaza de la República y al nudo comercial de Châtelet-Les Halles, donde hubo numerosos saqueos los días 17 y el 18 de octubre.