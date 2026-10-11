Trump anuncia tregua energética entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó este domingo 11 de octubre que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego centrado en sus infraestructuras energéticas. A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que la medida entra en vigor de forma inmediata y exhortó a ambas naciones a respetar el pacto: «Con efecto inmediato, se declara una tregua energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!».

El anuncio llega tras la reciente firma de un acuerdo energético de diésel entre Rusia y EEUU, un pacto que puso bajo presión las relaciones entre Washington y Kiev.

Cabe recordar que el pasado 9 de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo para que Rusia suministre cientos de miles de toneladas de combustible diésel a los mercados global y estadounidense, medida que incluyó la suspensión temporal de sanciones sobre estas entregas. En respuesta, el viceprimer ministro ruso, Alexánder Novak, confirmó el levantamiento inmediato de la prohibición de exportación de este hidrocarburo.

La decisión generó una rápida reacción en Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, cuestionó el acercamiento a través de un mensaje en Telegram, donde sostuvo que este tipo de acuerdos «no traerán paz ni beneficio alguno al mundo civilizado» y enfatizó que «la paz nunca llega gracias a la debilidad».

Encuentro interrumpido

En paralelo a los anuncios económicos, una delegación ucraniana sostuvo reuniones el pasado viernes con negociadores estadounidenses en Miami. Sin embargo, tras ocho horas de conversaciones, el encuentro se interrumpió abruptamente al conocerse el pacto sobre el diésel entre EEUU y Rusia, motivando la salida anticipada de los diplomáticos de Kiev. Un alto funcionario de ese país describió la situación como una trampa que tomó por sorpresa a la representación ucraniana.

Durante las negociaciones, los delegados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, ejercieron mayor presión sobre Kiev para que detenga los ataques contra las refinerías rusas, advirtiendo incluso con la suspensión del suministro de datos de inteligencia vitales para Ucrania, refirieron agencias.

Según fuentes diplomáticas, el encuentro se frustró abruptamente cuando los representantes de Kiev se enteraron del pacto petrolero anunciado por la Casa Blanca, lo que motivó la retirada anticipada de la comitiva ucraniana.